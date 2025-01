FOOKUS Tervisekassa reservidel uute valimisteni purjetada on kuritegelik

See, et meie tervishoiu majanduslik olukord pole kiita, pole uudis ilmselt enam kellegi jaoks. Võib isegi öelda, et tervisekassa kulude ja tulude vahel haigutav iga-aastane ligi 150 miljoni eurone kuristik ei erine väga olukorrast, kuhu meie majandus on tervikuna tüüritud.