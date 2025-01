Erik Aru Hinnatõus tõstis aasta lõpul taas pead

Statistikaameti andmeil tõusid meil hinnad detsembris varasema aasta sama kuuga võrreldes 3,9 protsenti. Aasta kokkuvõttes kasvas üldine hinnatase 3,5 protsenti. Eesti Panga kokkuvõte märkis, et see on viimase nelja aasta aeglaseim. See võrdlus kõlab küll hästi vaid senikaua, kui hakkame meenutama, mis viimasel neljal aastal juhtus.