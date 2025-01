Aga seda mäletate, kuidas siis, kui varahindade inflatsiooni seos rahatrükiga oli ilmne, öeldi, et päris ehk tarbijahindade inflatsiooni see nüüd küll kaasa ei too. Siis, kui tõi, öeldi, et see on ju nii natuke. Siis, kui polnud enam natuke, öeldi, et see on ajutine. Siis, kui polnud enam ajutine, öeldi, et süüdi on ettevõtjate ahnus. Mõned naersid. Mõned paraku uskusid – nagu ka kõiki eelmisi lookesi.