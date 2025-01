FOOKUS Eesti julgeolekupoliitika kujundajad otsivad nagu siilid üleilmses udus turvalist teeotsa

Peagi ametisse asuv uus riigisekretär Keit Kasemets on julgeolekuküsimustes samasugune alustaja nagu peaminister Kristen Michal. Riigisekretäril on aga võtmeroll hübriidsõdade võitmisel.

Kuna globaalne määramatus on 2025. aasta alguseks järsult lakke hüpanud, eeldaks sellisel ajal, et riigijuhid teevad kindlustandvaid avaldusi meid ühendavate eesmärkide kohta. Eestis aga teatas president Alar Karis läinud aasta lõpus, et räägime sõjast liiga palju, ning välisminister Margus Tsahkna kiidab samal ajal välismeedias Euroopa vägede Ukrainasse saatmise mõtet. Toimetaja Meelis Oidsalu üritas nelja Eesti julgeolekuprofi abil kaardistada, mida mõeldakse meie võimukoridorides praegusest julgeolekuolukorrast.