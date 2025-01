MARTIN EHALA Vikerkarvalist rahu maa peale ei tule

Peaaegu kõiki neist vaidlustest iseloomustab see, et ei jõutud mitte kuhugi, konsensust ei saavutatud, kompromisse ei tehtud, otsustati nii, nagu otsustajad tahtsid, vähemuse arvamust kuulda võtmata. Ometi rääkisid needsamad otsustajad veel paar aastat tagasi, kuidas vähemusega arvestamine on liberaalse demokraatia tuum – siis kui surusid läbi homoabielude seaduse. Ja kinnitasid, et pärast seda, kui see küsimus saab lahendatud, tuleb rahu maa peale.