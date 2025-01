PEETER KOPPEL Tõde võib selguda Ladina-Ameerikas

Javier Milei, Argentina kirglik vaba turu apologeedist majandusteadlane ja praegune president, näeb turu «nähtamatut kätt» mitte ainult tööriistana, vaid päästjana. Tema majanduspoliitika on radikaalne ärapöördumine populismist ja riigikapitalismist, mis Argentina omadega majanduslikku sohu viisid. Milei plaan on lihtne, kuid skandaalne: riigi roll majanduses tuleb likvideerida. Milei kavatseb näiteks võtta riigis kasutusele USA dollari ja likvideerida ka keskpanga, mida ta nimetab «röövlikoopaks». Üks tema eesmärke on lõpetada Argentinat laastav inflatsioon ja ta on valmis selle eest loovutama suisa riigi monetaarse suveräänsuse.