FOOKUS Alanud aasta enam nii lihtne ei tule

Teatavasti osutus 2024. aasta riskantsete varade jaoks heaks. Püsiv makromajanduslik tugevus USAs toetas kenasti nii Ühendriikide kui ka ülejäänud arenenud turgude aktsiaid. Ka võlakirjaturgudel läks hästi neil, kes julgesid riski võtta. Isegi kohati problemaatilistelt toormeturgudelt oli võimalik aasta lõpuks positiivne tootlus välja pigistada. Osa sellest tuli küll tugevast dollarist, kuid tootlus teatavasti on tootlus ning vähemalt ei pidanud investorid saama järjekordset õppetundi selle kohta, mis on valuutarisk.

Alanud aasta aga enam nii lihtne tulla ei pruugi. Hetkel on tõenäoline, et pikaajalised intressimäärad Ühendriikides kerkivad ja lühemaajalised intressid langevad. (Euroopas võib sama tendents välja mängida mõnevõrra n-ö pehmemalt.) Kui areng saab olema nii, nagu kirjeldatud, siis on tõenäoline ka see, et Ühendriikide dollar püsib vaatamata oma ülehinnatusele tugevana. Aktsiaturgude osas on aga tõenäoline teatud surve: võimalik kallim n-ö pikk raha mõjutab aktsiate fundamentaalselt õigustatud hinnataset negatiivselt. Kui makromajanduslik taust püsib enam-vähem tugev, siis aktsiaid varaklassina veel siiski maha kanda ei tahaks.