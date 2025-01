ERIK ARU Investoritel sai läbi üks hea aasta

Varahaldusfirma JP Morgan Asset Management globaalne börsistrateeg Maximilian McKechnie toob värskes väärtpaberituru analüüsis esile 20 indeksi ja kuue olulisema maa riigivõlakirjade tootluse. Nende seast annab leida selliseid, mis möödunud aastal miinusesse jäid – neid on kokku viis ja vast ei tule suure üllatusena, et tegu on kas võlakirjade või nendega seotud indeksitega.