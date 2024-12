LEA DANILSON-JÄRG Kõige parem kingitus on õde või vend

Taas on käes see aeg aastast, mil rahvas tungleb poodides, otsides kingitust, millega lähedastele kõige enam rõõmu valmistada. Aga samal ajal, kui asjad aina kuhjuvad, on tõelise õnne allikad, inimsuhted, kokku kuivamas, kirjutab Pere Sihtkapitali juhataja Lea Danilson-Järg (Isamaa).