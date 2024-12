MARTIN EHALA Lastesse tuleb hakata suhtuma nagu avalikku hüvesse

Väike lohutus on see, et sündimuslangus on globaalne. Paljudes Aasia riikides (Hiina, Lõuna-Korea, Jaapan, Singapur, Taiwan) ning Tšiilis ja Puerto Ricos on sündimuskordaja juba alla ühe, samas kui ühiskonna kestlikkuse tagamiseks on vajalik vähemalt 2,1. Eesti on erandlik languse kiiruse poolest. Veel aastal 2020 oli sündimuskordaja meil 1,58, sel aastal 1,17.