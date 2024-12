Finantsmagistri kraad ja 10 aastat väldanud Wall Streetil töötamise kogemus on ilmselt viimane, mida oodata mehelt, kes on võtnud oma südameasjaks inimese ja looduse vahelise probleemidepuntra harutamise. Ühiskondi eesootavast suurest lihtsustumisest rääkiva veebikanaliga Suur Lihtsustumine – The Great Simplification (edasi: TGS) kolm aastat tagasi alustanud Nate Hagensi taust aga just selline ongi. Lisaks on tal ka hiljem omandatud doktorikraad loodusressursside valdkonnas.