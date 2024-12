PEETER KOPPEL Roheline rahastamine peab tegema arenguhüppe

Ilma laenuta täna majandust kui sellist lihtsalt ei eksisteeri. Seetõttu on ka arusaadav, et krediidiressursi kättesaadavuse reguleerimine on päris tõsine tööriist – sh teekonnal puhtama majanduse suunas. Vaja on vaid tekitada olukord, kus head (rohelised) projektid saavad raha ja pahad (mustad?) ei saa või saavad tunduvalt kallimalt ning – hoplaa – maailm liigubki roheluse, jätkusuutlikkuse ja suisa helge tuleviku poole!