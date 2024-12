Majandus ja eriti majanduskasv on üsna sagedane jututeema, kuid looduse, ühiskonna ja majanduse omavaheline seos on sageli alahinnatud. Pangandussektoril on suur roll rohepöörde kujundamisel, kuna just rahastamine on üks võtmeteguritest, mis võimaldab ettevõtetel oma jätkusuutlikkuse eesmärke saavutada. Kuid kuidas mõjutavad keskkonnaeesmärgid pankade laenupoliitikat?