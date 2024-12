Postimehe Fond Jaan Tõnissoni nimelise raamatugrandi taotlusvoor on avatud

Postimehe Fondi raamatugrandi eesmärk on toetada humanitaar- või ühiskonnateaduste valdkonnas tehtud teadusuuringu tulemuste vormistamist eestikeelse monograafiana. Monograafia peaks kõnetama laiemat lugejaskonda ning olema tähenduslik ja oluline Eesti ühiskonna enesetunnetuse arengule 21. sajandi globaliseerunud maailmas.

Taotlusi hindab 10-liikmeline teadusnõukogu koosseisus Krista Aru, Raul Eamets, Martin Ehala (esimees), Tiit Hennoste, Priit Hõbemägi, Toomas Kiho, Marju Kõivupuu, Mihhail Lotman, Mart Raudsaar ja Tarmo Soomere. Tulemused avalikustatakse märtsi lõpus Postimehe fondi kodulehel. Raamatugrandi suurus on 33 000 eurot. Ühes voorus antakse välja kuni viis granti.​

Postimehe Fond andis esimesed raamatugrandid välja 2021. aastal ning praeguseks on neid juba 16.

Raamatugrandi toel on praeguseks ilmunud Tõnno Jonuksi «Eesti muinasusundid», Kaire Põderi, Triin Lauri ja Andre Veski «Kas Eesti Pisa on viltu?», Üllar Petersoni ja Helen Geršmani «Jalutuskäik maailma äärealadele. Eesti ja selle naabrid Al-Idrisi «Rogeri raamatus»», Tuul Sepa «Loovad loomad muutuvas maailmas», ilmumas on Irina Külmoja «Eesti vanausuliste rahvakultuuri leksikon I».

Jaan Tõnissoni Postimehe Fond on sihtasutus eesti rahvusteaduste ning ajakirjanikuhariduse ja -harituse toetamiseks Eestis. Fond annab välja grante, toetab ajakirjandusüliõpilasi ning 2019. aastal käivitas fond Postimehe ajakirjanduskooli. Jaan Tõnissoni Postimehe Fond on asutatud aastal 2016.