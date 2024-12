FOOKUS Frankenburgi tegevjuht Ukrainas: kui tahad siinsele relvaturule tulla, pead kogu aeg kohapeal olema

Eestis on hetkel suur huvi teie praeguse tööandja, ettevõtte Frankenburg Technologies vastu. Viimasel ajal eriti, sest olete jõudnud lääne meediasse ja tundub, et teie droonivastane rakett on jõudmas testimisvalmis prototüübi staadiumisse. Kas võiksite esmalt rääkida, milline on teie taust ja kuidas Frankenburgi sattusite?