KRISTJAN LUHAMETS Vaid Jumal teab, millal su eesmärk on täidetud

Tundub, et meie ilmalikuks muutunud ühiskonnas sunnib eutanaasiat tahtma hirm. Surm tuleb nagunii, küsimus on vaid: kuidas? Võib tekkida tunne, et me ei karda surma, vaid ainult suremise protsessi. Viimast oleme näinud ja oskame karta. Lähedase valu on nii kohutavalt raske kõrvalt näha, et vahel on võimatu öelda, kes ootab selle lõppu rohkem, kas kannataja ise või need, kes talle kaasa elavad.