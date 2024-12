MART SUSI Eutanaasia õigusselgusetus tuleks lahendada referendumiga

Pooldajad räägivad, et õigus eutanaasiale on inimõigus ja kuigi seda ehk ei ole sellisena tunnustatud, tuleks seda teha. Vastased jällegi ütlevad, et ei ole olemas inimõigust eutanaasiale ning sellist õigust ei ole ka võimalik õiguse üldpõhimõtetest tuletada. Eutanaasiat käsitlen siinkohal kui katusmõistet, mille alla mahuvad eutanaasia eri vormid sõltuvalt arsti aktiivsusest.