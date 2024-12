PEETER KOPPEL Keskmise sissetuleku lõksu ronitakse tavaliselt ise

Keskmise sissetuleku lõks on riikide majanduse arengus hästi tuntud probleem: riigid, mis on jõudnud vaesusest n-ö keskmise sissetulekuni, jäävadki selle keskmise sissetuleku juurde ja edasi lihtsalt ei arene. Kuigi esmapilgul tundub see justkui paratamatusena, paljastuvad taustalt asjaolud, mis viitavad sellele, et kõnealusesse lõksu on ronitud ise. Aga kuidas seda lõksu vältida või sellest välja ronida?