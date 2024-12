ERIK ARU Mida ütleb lõksus majanduse teooria Eesti kohta?

Viimastel aastatel Eestis aset leidnud kangekaelse majanduslangusega seoses on taas kordama hakatud Toomas Hendrik Ilvese kümne aasta tagust lauset: «Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.» Nüüd, kui pikk majanduslangus on jõudnud seisakusse, süveneb kahtlus, et eelised ja oskused, millega oleme nii kaugele jõudnud, ei pruugi meid enam praegusest punktist eriti kaugemale aidata.