JUHAN JAVOIŠ Miks meid nii vähe sünnib? Bioloogi vaade rahvastikukollapsile

Kuigi inimkonna suurusele ennustatakse peatset tippu, ei pruugi see paraku ökoloogilist kriisi leevendada, sest sama protsessi käigus hoogustub tarbimine. Eesti demograafilise kriisi leevendamiseks tuleks otsida seadusandlikke võimalusi, et vähendada ühiskonnas tajutud konkurentsi. See aitaks üksiti kaitsta loodust, leiab bioloog Juhan Javoiš essees inimkonna ökoloogilis-demograafilisest olukorrast.