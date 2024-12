Kaks kohtuastet on mõistnud Paul Tammerti süüdi. Tema üleastumine seisnes selles, et tasu eest rentis ta eestimaalastele enda konstrueeritud masinat, mille abil oli inimesel ise võimalik elust lahkuda.

Tammert on teada andnud, et vaidlustab otsuse, ja seega saab ka Eesti kõrgeim kohus võimaluse selles asjas oma lõplik sõna öelda. Loodetavasti on riigikohtul julgust asja menetleda ning Tammertil sõltumata menetluse tulemusest julgust pöörduda ka Euroopa Inimõiguste kohtusse.