MIHKEL KUNNUS Vähemasti eluteadustelt Eesti juba ongi suur

Käesoleva «Inimene ja looduse» sattumuslik peakangelane on armastatud õppejõud ja viljakas teadlane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Raivo Mänd. Sattumuslik seetõttu, et just parasjagu juhtus ta saama 70-aastaseks, ja see andis hea ettekäände ajakirjanduslikuks tülitamiseks.