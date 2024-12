Kui Eesti ettevõte liigub USA turule, küsivad sealsed ametnikud esimese asjana, kas kavatsete siin kasumit teenida? Kui jah, siis väga hea – sel juhul olete riigile kasulikud ja maksate makse, me aitame teil ennast sisse seada.

Eestis on riigisektori hoiak kohati vastupidine. Kas kavatsete siin raha teenida? Sel juhul peame teid reguleerima, kontrollima ja piirama. Mitte ilmaasjata ei väljendanud tööandjate keskliidu volikogu esimees Kai Realo juba aasta alguses muret selle üle, et avalik suhtumine ettevõtjatesse ja ettevõtlusesse on Eestis selline, nagu oleks ettevõtlus midagi taunitavat ning kasumi teenimine lausa saatanast.