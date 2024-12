PEETER KOPPEL Aga kui Trumpil õnnestub? Mis te siis teete?

Üheks uue administratsiooni kavatsuseks on nimelt märkimisväärselt bürokraatiat vähendada. Sealne The Establishment (TE) ehk antud kontekstis valitsemissektor on muidugi veidi ehmunud, et keegi nende tiibu kärpida tahab. Eriti kuna nendeks kärpekrokodillideks on palgatud umberikas tehnoloogiamessias ja lihtsalt rikas ettevõtja, kellel on hea haridus ja kellel on varemgi TE kohta üht-teist kosta olnud.

Ainuüksi asjaolu, et kellelgi tuleb pähe TEd kuidagi nudima hakata, on seega skandaalne. Viimaste aastate jooksul on TE nimelt suutnud terves arenenud maailmas laiadele massidele selgeks teha, et mida rohkemate asjadega TE tegeleb, seda paremaid tulemusi saavutatakse. Veelgi enam – TE side oma tööandja ehk rahvaga on samal ajal üha abstraktsem, ning vaatamata sellele, et demokraatia on justkui alles, meenutab olukord kohati feodaalkorda, kus TE vaatab kõrgelt rõdult arrogantselt «lihtrahva» poole ning loputab kalamarjasaia alla lobistide poolt võimaldatud süsihappegaasirikka viinamarjadest tehtud kääritatud joogiga. Lobistid, sindrid, ongi end samale rõdule sokutanud ning naudivad seda, et nad on mitteformaalselt TE võimustruktuuri osa.