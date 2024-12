MARTIN EHALA Inimest on surmale kerge kallutada

Eutanaasia ja enesetapp (ka abistatud enesetapp) peab jääma ühiskondlikult tabuks. Sellega kaasnegu alati moraalne süükoorem – kas seepärast, et seda ei suudetud ära hoida, või seepärast, et otsustati kaasa aidata. Vastasel korral muutub vabatahtlik elust lahkumine ühiskondlikuks epideemiaks, nagu ilmekalt võib näha Kanadas.

Kanadas on «meditsiiniliselt abistatud suremine» – kauni ingliskeelse akronüümiga MAID (ingl k teenijanna) – legaalne alates 2016. aastast. MAID hõlmab niihästi abistatud enesetappu, mille puhul inimene ise sooritab teo talle antava seadeldisega, kui ka eutanaasiat, mis puhul seda teeb arst (nimetan järgnevalt mõlemat eutanaasiaks). Eutanaasiat võimaldati Kanadas esialgu vaid parandamatult haigetele, ja seda põhjendati kõige tugevama argumendiga meie ajastul – et elust lahkumine on inimõigus.