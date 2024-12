Vana Testamendi Jumal on inimestes ikka hirmu ja mõistetamatust tekitanud – see ei hooli ju põrmugi üksik-indiviidi õnnest või inimlikust õiglusest. Päike paistab nii õiglaste kui ebaõiglaste peale, kord saavad ülendatud lurjused, kord vagad ja jumalakartlikud, põrmlase õiglustunne on selle vääramatu jõu ees täiesti abitu. Tänapäeval tunneme seda suurjõudu rohkem evolutsiooni nime all. Sestap on jõulukuu alguses eriti sobilik ajada juttu viljaka evolutsiooniteadlase ja armastatud õppejõu, Tartu Ülikooli emeriitprofessori Raivo Männiga, kes saab täna 70-aastaseks.