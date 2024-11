Viimastel aastatel on tippspordis olnud skandaale, kui sportlase sugu on väliselt ebaselge. Seetõttu on kasulik vaadata seda teemat teaduslike faktide valguses, kirjutab Oxfordi ülikooli molekulaarbioloog Siim Pauklin.

Aastasadu on läänelikus inimühiskonnas kehtinud arusaam, mis on mees ja mis on naine, sest enamiku (>99,9 protsendi) inimeste puhul on see üheselt selge. Sellisel juhul on olnud peamiseks soomääratluseks inimese välimus ja välised suguelundid, mis on lihtne ja kiire viis infot saada. Haruldastel juhtudel esineb indiviididel interseksuaalsust. Harvu geneetilisi kõrvalekaldeid on ühiskonnas alati olnud, ehkki kromosoomidest ja geenidest ei teatud aastasadu mitte midagi.