Geneetika, füsioloogia ja meditsiiniteaduste arengust tulenevad küsimused on teaduslikud, mitte ideoloogilised. Teadus mõjutab praktilisi otsuseid iga päev – mõned paradigmad muutuvad, mõned saavad täpsemaks, mõned vastuolud lahenevad. Sookäsitluses annab palju juurde (kuigi pole mingi hiljutine avastus) ka Pauklini välja toodud mõistmine, et loode areneb fenotüübilt (lihtsustades – välimuselt) naisena, välja arvatud juhul, kui aktiveeruvad geenid, mis annavad signaali, et antud lootest peaks kujunema mees. Signaalil on andja (olemas XY kromosoomidega lootel) ja vastuvõtja. Kui üks kahest puudub (kas y-kromosoom või signaali vastuvõttev mehhanism, nagu Pauklin põhjalikult kirjeldab), areneb lootest emasorganism.