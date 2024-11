LEO FILIPPOV, VELLO KEPPART Toimunud ja toimuv üleraie Eesti metsades viib järjest enam võsametsanduse poole

Hooldamata metsanoorendikud ja istandike rajamise soosimine viib Eestit järjest kaugemale kvaliteetse puidu saamisest, loodushoiust ja loodusväärtustest ning järjest lähemale võsa- ehk madalmetsandusele. Varem kehtis seisukoht, et sisult on see röövmajandus – ollakse huvitatud vaid kiire kasu saamisest, kuid selle vastu, mis saab edasi, ei tunne huvi ei maast võõrandunud omanik ega tööstuslike lageraiete tegijad.

Uue metsapõlve kujunemine toimub võsametsanduses kiirekasvuliste juure- ja kännuvõsudega (vegetatiivne uuenemine). Seejuures on halb, et vegetatiivselt uuenenud puudel on sageli juba sees ka puidumädanik. Selliselt kujunenud noorendikud on metskitsedele, hirvedele ja põtradele ideaalseks söödamaaks.