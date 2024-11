PEETER KOPPEL Kaubandussõda pole muud kui kulukas seebiooper

Ühendriikides astub peagi ametisse uus administratsioon. Praegu võib julgelt öelda, et üks selle peamistest majanduspoliitilistest postulaatidest on Ühendriikide ümber tollidest müüri ehitamine. Kuigi sellisele tegevusele pooltargumente leida on täiesti võimalik – eriti arvestades seda, kuidas Hiina on kahtlaste meetoditega endale globaalses majanduses päris mõnusa positsiooni tekitanud –, on üldisemas vaates tegemist ohkama paneva arenguga, mis võib kujuneda tüütuks ja kulukaks seebiooperiks, kus näiteks Euroopa kaotab ja kaotab mahlaselt.

Kaubandussõda on nimelt sisuliselt nagu romantilise paarisuhte lõpp, kus üks pool võtab vihaga kaasa teise poole lemmikkampsuni ja teine pool muudab ära Netflixi parooli. Rahvusvaheline kaubavahetus on aga justkui pidu, kuhu kõik toovad oma firmaroa. Hiina tuleb odavate elektroonikaseadmetega, Saksamaa insenerikunstiga ja Brasiilia toob parimat kohvi. Idee on selles, et sellel peol kõik söövad hästi, ilma et keegi peaks õppima, kuidas kõike ise valmistada. Spetsialiseerumine on ilus, eks?