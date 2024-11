ERIK ARU Vabakaubanduse aeg tundub ühelpool

USA järgmine president hirmutas esmaspäeval uute tollitariifidega oma lähimaid naabreid ja Hiinat. Donald Trump teatas, et ametisse saades kehtestab ta esimesel päeval 25-protsendilise tollitariifi kõikidele Kanadast ja Mehhikost USAsse tulevatele kaupadele ning täiendava kümneprotsendilise tollitariifi Hiinast pärit toodetele.

Trump lubas, et naaberriikidele kehtivad tollid seni, kuni nad sulgevad immigrantide ja narkootikumide voolu üle piiri USAsse. Hiinlasi süüdistas ta samuti selles, et need pole piiranud Ühendriikidesse tulevat narkootikumide hulka.