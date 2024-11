MEELIS OIDSALU Sõjalised silotornid tuleb eos lammutada

Briti sõjaväelane ja hilisem peaminister Winston Churchill on öelnud, et ainus asi, mis on hullem koostööst sõjaliste liitlastega, on sõja pidamine ilma liitlasteta. Mees teadis, mida rääkis, sest tema karjäär Esimese maailmasõja ajal oli – akadeemiliselt väljendudes – mitmekesine.