HELIN KASK Emakeeleõpetajate probleemiga tegeletakse

Viimase kümne aasta jooksul on eesti õppekeelega koolides eesti keele ja kirjanduse õpetajate arv ning ametikohtade arv kasvanud. Paljud eesti keele ja kirjanduse õpetajad õpetavad lisaks nimetatud ainetele ka muid õppeaineid ehk paljud eesti keele ja kirjanduse õpetajad on mitme aine õpetajaid. 2023/2024. õppeaastal oli nimetatud õpetajaid kokku 2532, nad täitsid 2263 ametikohta, mis on 16 protsenti kõikidest Eesti üldhariduse õpetajate ametikohtadest.