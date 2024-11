Me läheneme taas ajaloolisele hetkele, kui võib öelda, et Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel.

Pinged, mis selle hetkeni viivad, on õhus niihästi globaalsel tasandil kui ka siin Eestis. Kõik viitab peatse kollektiivse tegutsemise paratamatusele. Paraku on rahvuslust viimastel aastakümnetel peetud piinlikuks, justkui mitte enam kuuluvaks ajaloo arsenali. Ometi on teisiti.