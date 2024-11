MAIA-LIISA ANTON Kes maksab kinni kehva kliimaseaduse?

Inimestena on meil keskkonna- ja eriti kliimaprobleemi raske teadvustada, sest näeme seda harva. Naftareostus meres on nähtav õlilaikude, mustade lindude ja surnud kaladena, aga mikroplasti vees või peenosakesi õhus me palja silmaga ei näe ning nende tekitatud kahjustused inimeste tervisele avalduvad alles aastate jooksul.