Ega mulle väga meeldi, et seal on just sõna «kliima», sest oma kliima on inimlikust vaatepunktist totaalne ja väga raskesti poliitiliste instrumentide mõõtkavasse projitseeritav. Pealegi saab kliima muutuste ja inimmõjude määra üle lõpmatult vaielda ning seda tehakse nii taktikalistel kui ka strateegilistel kaalutlustel.