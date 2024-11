PEETER KOPPEL Kuld on rikkaks jäämise ja mitte rikkaks saamise instrument

Kui prooviks kogemuse baasil emotsioone veidi talitseda ja vaadelda, millal kuld toimib ja millal mitte? Esimene vastus sellele küsimusele ei üllata ilmselt kedagi. Kuld nimelt toimib, kui inflatsioon on päriselt problemaatiline. Kuld on nagu see veider onu, kes kogub konserve, sest «majandus variseb kohe kokku». Kui inflatsioonimäär on mahlane, siis muutub kuld parimaks «ma ju ütlesin»-varaks. Paljude inimeste meelest on kuld ainus ja parim inflatsioonikaitse – ning nad on väga üllatunud, kui näiteks muud toormed, energiasektori aktsiad ja isegi elukondlik kinnisvara suudavad kõrgema inflatsiooni keskkonnas ostujõudu mitte ainult hoida, vaid ka kasvatada.