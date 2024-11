TAURI ALAS Miks kuld ei ole hea investeering?

Vaieldamatult on kuld olnud aastatuhandeid kõrges hinnas – kulla kaevandamine on vaevarikas protsess ja kulda leidub maailmas väga piiratud koguses. Eri allikate järgi on kulda kaevandatud umbes 200 000 tonni jagu ning hinnanguliselt 50 000 tonni on veel maapõues peidus. Kujutame korra ette 30 x 30 x 30 meetri suurust kuubikut: kogu Maal olev kuld mahuks sinna sisse ära ja tegelikult jääks veidi ruumi ülegi.