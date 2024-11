MARTIN EHALA Geenid mõjutavad nii meelsust kui ka perekäitumist

Religioossus, haritus ja konservatiivsus on seotud perekonda ja lapsi väärtustava eluviisiga. Pildil lesestunud mereväekapteni seitset last hoidma läinud noviits Maria (Julie Andrews) naispeaosalisena 1965. aasta filmis «Helisev muusika».

Geeniuuringutest on ilmnenud andmeid, et poliitiline meelsus (vasakliberaalsus vs. konservatiivsus) on üsna suures osas geneetiliselt pärilik. Ja et meelsus on omakorda seotud perekäitumisega, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.