MARK GORTFELDER Kui realistlikud on linnavalitsuse ideed sündimuse tõstmiseks Tallinnas?

Pahatihti räägitakse iibest ja sündimusest kui sünonüümidest ning seda on teinud ka Pere. Kuid see pole korrektne. Loomulik iive on sündide arvu ja surmade arvu vahe ning saab seega olla mitte niivõrd suur või väike, kuivõrd positiivne (sünde on rohkem kui surmi) või negatiivne (sünde on vähem kui surmi).