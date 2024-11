FOOKUS Madal sündimus on sotsiaalne nakkus

Sündimuse langus on trend, mis algas Lääne-Euroopas juba paar sajandit tagasi ning on aja jooksul levinud üle maailma, sedavõrd kuidas ühiskondade majanduslik heaolu on tõusnud. Tegu on evolutsiooniliselt paradoksaalse nähtusega – miks peaks sündimus langema, kui elujärg läheb paremaks ja justkui kõik võimalused sigimiseks on täidetud?