Teel oma töökabinetti näitab akadeemik ja orgaanilise keemia professor Jaak Järv uhkusega Tartu Ülikooli moodsat keemiahoonet, mis on nii ehituselt kui sisustuselt igati maailmatasemel, lausa võrratu töökeskkond. Mul on temaga sama võrdlusalus. Mitte kuigi ammu pidid ju keemikud ja keemiatudengid – mina nende hulgas – läbi ajama sõjavangide ehitatud hoonega ülikooli peahoone kõrval (Jakobi 4), mille sisustus oli kohati sõna otseses mõttes museaalne.

Kuid on ka tõrvatilk meepotis. Nüüdse Chemicumi aknad on Järve sõnul nii suured ja õhukesed, et talvel on meeletud küttearved ja suvel jahutamisarved. «See ajab meid veel pankrotti,» ohkab ta.