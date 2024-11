JAAK-KRISTIAN SUTT Plasti taaskasutamine on pigem viis probleemi ignoreerimiseks kui lahendus

Pooled USA osariikidest on leevendanud õhusaaste reegleid protsessi jaoks, mille puhul on leitud, et see eraldab kantserogeene ning tekitab rohkem kasvuhoonegaase kui toornaftast plasti valmistamine.

Nii Ameerika kui ka Euroopa regulaatorid on juba kulutanud kümneid miljoneid plasti keemilist ümbertöötlemist võimaldavate pürolüüsirajatiste subsideerimiseks. Pooled USA osariikidest on leevendanud õhusaaste reegleid protsessi jaoks, mille puhul on leitud, et see eraldab kantserogeene, nagu benseeni ja dioksiine, ning tekitab rohkem kasvuhoonegaase kui toornaftast plasti valmistamine.

Mürgisus kasvab, mitte ei kahane

Keskkonnaühendus Greenpeace on hoiatanud, et ümbertöödeldud plast võib olla esimese ringi plastist mürgisem, ja lisaks ei lahenda ringlussevõtt reostusprobleemi, mistõttu on plastid oma olemuselt ringmajandusega kokkusobimatud. Greenpeace’i aruanne sekundeerib uutele uuringutele, mis näitavad, et plasti ringlussevõtuga kaasneb ulatuslik mikroplastireostuse hajutamine keskkonda.

«Plasti mürgisus suureneb ringlussevõtuga. Plastidel pole ringmajanduses kohta ja on selge, et ainus tõeline lahendus plastireostuse lõpetamiseks on plastitootmise massiline vähendamine,» võtab Greenpeace’i esindaja teema kokku.

Kui tööstusel õnnestub oma tahtmine saada, on nii plasti tootmise kui ka reostuse kasv garanteeritud aastateks ning täide võib minna ennustus, et plastireostus kolmekordistub aastaks 2060.

«Plastide tootmiseks kasutatakse mürgiseid kemikaale, ja need ei kao ringlussevõtuga kuhugi. Teadus näitab selgelt, et plasti ringlussevõtt on mürgine ettevõtmine, mis ohustab meie tervist ja keskkonda kogu ringlussevõtu protsessi käigus,» leiab ka rahvusvahelise saasteainete kõrvaldamise võrgustiku (IPEN) teadusnõunik.

Kui tööstusel õnnestub saada oma tahtmine, on nii plasti tootmise kui ka reostuse kasv garanteeritud aastateks ning täide võib minna ennustus, et plastireostus kolmekordistub aastaks 2060.