Peeter Koppel Vabandage, kas te olete oma rahateenimise kristalli juba ära laadinud?

Aeg-ajalt kuuleb ikka eestlasi uhkusega teatamas, et ollakse vaat et kõige ateistlikum rahvas maailmas. Usutakse fakte, teadust ja iseennast. Ollakse selle üle uhked. 2015. aastal Tartu Ülikoolis tehtud uurimus muidugi näitas, et sellise minapildi ja reaalsuse vahel on mõningad erinevused, ning lähemal vaatlemisel selgub, et eestlased usuvad pidurdamatult ja suurel hulgal ka ikka igasugust… uhhuu-kraami. Ilmselt pole me selle poolest unikaalsed, sest vahetevahel murrab mujalgi justkui täiesti tõsisesse, et mitte öelda tehnilisse diskussiooni miski, mis, vabandage mind, väga palju ei erine usust, et roosa kvartskristall «tõmbab ligi» raha ja armastust – eriti kui seda vahepeal päikese käes laadida ning aeg-ajalt jooksva külma vee all puhastada.