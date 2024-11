LENNO UUSKÜLA Võlast vabaks ilma maksmata

Eestis vaieldakse selle üle, kas valitsus peaks rohkem kulutama või mitte. Kas riigivõlga on vaja tagasi maksta või mitte. Mis oleks, kui valitsus ja keskpank koostöös saaksid raha alati juurde trükkida valitsuse ideede realiseerimiseks ning luua olukorra, kus tööpuudust ei ole ja inflatsioon on alati kontrolli all, ning seda täitsa tasuta? Kas poleks tore? Muidugi oleks tore. Just seda modernse monetaarteooria (MMT) pooldajad pakuvad. Võlast saab vabaks ilma maksmata.

Aga kui midagi tundub olevat liiga hea, et olla tõsi, siis see seda ka on. Modernne monetaarteooria, juba nimi juba kõlab päris hästi. Kõlab, nagu tegemist oleks keskse majanduse teooriaga, ning on uuem kui eelmised ehk siis ka õigem. Aga nime võib igaüks oma teooriale ise panna, usaldusväärsuse märgina ei ole see suurem asi.