Martin Ehala Trump võitis väärinfo kiuste

USAs on väga tugev avaliku arvamuse surve poliitkorrektse «liberaalsuse» suunas, mille toetajad on Trumpi järjekindlalt dehumaniseerinud. Pildil «liberaalide» vastumeeleavaldus 27. oktoobril New Yorgis Trumpi kampaaniaüritusele Madison Square Gardenis.

Viimase valimiseelse kuu jooksul esitas peavoolumeedia järjepidevalt infot, et Harrise ja Trumpi toetus on võrdne, mistõttu võitjat on võimatu ennustada. Tulemused näitavad, et alternatiivmeedia oli tõele lähema, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.