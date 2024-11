Kui Joe Biden tegi suvel otsuse loobuda tagasi presidendiks kandideerimisest, oli lootus, et uus kandidaat on noorem, energilisem ja räägib normaalset juttu. Kamala Harris oli hea ja vapper kandidaat ning parem valik demokraatidele, kui oleks olnud Biden, kelle mõistus on küll korras, aga kes vahel ajab asju segi ja kelle jalg pole enam nii kindel.