FOOKUS Tulevikus on oodata halbu üllatusi

Valuutakursside liikumine on olnud võrdlemisi rahulik. Ees ootavad tõenäoliselt tormilisemad ajad. Pildil tabloo Jaapani jeeni kursiga dollari, euro ja muude valuutade suhtes.

Mida edasi see sajand on kulgenud, seda enam ja sagedamini on toimunud sündmusi, mida pole osatud hästi ette ennustada, olgu takkajärele vaadates tegu kuitahes loogiliste arengutega. Lähitulevik ilmselt kulgeb samas vaimus, kirjutab arvamustoimetaja Erik Aru.