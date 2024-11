Peeter Koppel Heategevuses lihtsalt rahast ei piisa

Hiljuti lõpetas tegevuse siinse ajaloo ilmselt kõige kõrgema lennuga heategevusorganisatsioon. Ühele piinlikule saagale saabus sellega lõpp. Lõpp, mis peaks olema meile kõigile erakordselt õpetlik. Õpetlik selles mõttes, et selgus, et õigest objektist, ressursi olemasolust ja inimeste lahkusest ei piisa. Vaja on vee midagi. Valvsust!