EPP KALLASTE, LAURA OTS Üksikvanemate hulgas on vaesusrisk suurim

Eestis on viimasel ajal üha enam kõneaineks see, kuidas riik saaks tänapäevaste andmepõhiste lahendustega paremini ja sihitumalt lastele ja peredele toetusi ning teenuseid pakkuda. Teoorias kõlab see lihtsalt – kogume piisavalt andmeid, analüüsime neid ja määrame toetused ning teenused vastavalt iga pere tegelikele vajadustele.